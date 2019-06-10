В Украине хотят провести перепись населения в 2020 году с помощью смартфона

КИЕВ. 10 июня. УНН. Первый вице-премьер-министр Степан Кубив, предлагает проводить перепись населения в 2020 году с помощью смартфона. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон. Уже несколько лет мы проводим подготовку именно к такому способу, хотя есть свои трудности и в нем", - написал Кубив.

Напомним, в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что они намерены провести "аудит государства" в первые 100 дней с момента инаугурации, чтобы понять, в каком состоянии они получают государство.

Кроме того, Зеленский заявил о намерении сделать "государство в смартфоне".