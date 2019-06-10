Регистрация | Вход |
USD: 26,60 -0,1994  EUR: 29,98 -0,2060 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 10 июня 2019 21:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За месяц к ПЦУ не присоединилась ни одна парафия
За месяц к ПЦУ не присоединилась ни одна парафия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7425
Версия для печати

В Украине хотят провести перепись населения в 2020 году с помощью смартфона

В Украине хотят провести перепись населения в 2020 году с помощью смартфона

КИЕВ. 10 июня. УНН. Первый вице-премьер-министр Степан Кубив, предлагает проводить перепись населения в 2020 году с помощью смартфона. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон. Уже несколько лет мы проводим подготовку именно к такому способу, хотя есть свои трудности и в нем", - написал Кубив.

Напомним, в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что они намерены провести "аудит государства" в первые 100 дней с момента инаугурации, чтобы понять, в каком состоянии они получают государство.

Кроме того, Зеленский заявил о намерении сделать "государство в смартфоне".

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, население
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.