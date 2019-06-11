Нардеп Рыбалка выступил против снятия депутатской неприкосновенности

КИЕВ. 11 июня. УНН. Народный депутат Сергей Рыбалка считает, что отменять депутатскую неприкосновенность не нужно. Об этом он заявил в интервью журналистам одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Он уточнил, что после снятия депутатской неприкосновенности в этот момент обрушится шквал арестов.

"Понажимайте кнопки, когда в оппозиции, и посмотришь, который прессинг будет. Во-вторых, из 8-10 коллег сняли неприкосновенность. Например, с Надежды Савченко. Сняли, ее арестовали. Мы будем не статистами, а беглецами статистами", - сказал Рыбалка.

Как писал УНН, СБУ подозревает семейный бизнес Рыбалки в организации незаконной торговли снеками на оккупированных территориях, в частности, тех, что подконтрольные так называемой "ЛНР". Одному из топ-менеджеров (ООО "Снэк Экспорт") в этом деле уже был вынесен обвинительный приговор.

Кроме того, по подозрению Рыбалки в государственной измене недавно было открыто уголовное производство в НАБУ, которое впоследствии передали в ГБР.

Также напомним, Рыбалка не попал в партийные списки РПЛ.