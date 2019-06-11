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Нардеп Рыбалка выступил против снятия депутатской неприкосновенности

Нардеп Рыбалка выступил против снятия депутатской неприкосновенности

Сергей Рыбалка

КИЕВ. 11 июня. УНН. Народный депутат Сергей Рыбалка считает, что отменять депутатскую неприкосновенность не нужно. Об этом он заявил в интервью журналистам одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Он уточнил, что после снятия депутатской неприкосновенности в этот момент обрушится шквал арестов.

"Понажимайте кнопки, когда в оппозиции, и посмотришь, который прессинг будет. Во-вторых, из 8-10 коллег сняли неприкосновенность. Например, с Надежды Савченко. Сняли, ее арестовали. Мы будем не статистами, а беглецами статистами", - сказал Рыбалка.

Как писал УНН, СБУ подозревает семейный бизнес Рыбалки в организации незаконной торговли снеками на оккупированных территориях, в частности, тех, что подконтрольные так называемой "ЛНР". Одному из топ-менеджеров (ООО "Снэк Экспорт") в этом деле уже был вынесен обвинительный приговор.

Кроме того, по подозрению Рыбалки в государственной измене недавно было открыто уголовное производство в НАБУ, которое впоследствии передали в ГБР.

Также напомним, Рыбалка не попал в партийные списки РПЛ.

Источник: УНН
Теги: Украина, неприкосновенность, Сергей Рыбалка, депутаты
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