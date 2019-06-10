Здание АП обклеили фотографиями погибших на Донбассе

КИЕВ. 10 июня. УНН. Митингующие, что в понедельник вышли на акцию "Останови капитуляцию!" под Администрацией Президента Украины, обклеили здание фотографиями погибших на Донбассе. Соответствующие сообщения и фото публикуют пользователи Facebook, передает УНН.

Так, по информации участников, в АП собралось около 2 тысяч человек.

Они сообщают, что "акция - против откровенно пророссийской политики Владимира Зеленского".

По словам Александра Карпюка, который числится организатором, акция - мирная.

"Цель акции - введение в группу, что составляет дорожную карту в Минск людей из ветеранов, имеющих доверие в ветеранской среде, которые информировали бы о требованиях, предъявляемых переговорщикам в Минске и обосновывали те или иные решения", - отметил он.

Как сообщал УНН, ранее у Зеленского заявили, что дорожную карту Президента по минских переговорах не будет опубликовано до 19 июня.