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Под КСУ активисты митингуют против роспуска парламента

Под КСУ активисты митингуют против роспуска парламента

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Под зданием Конституционного суда Украины по состоянию на 9:40 собралось несколько десятков человек, протестующих против роспуска парламента, передает корреспондент УНН.

В частности, активисты считают, что, решив распустить Верховную Раду, Президент Украины грубо нарушил Конституцию Украины.

Также митингующие развернули огромный флаг Украины перед зданием КСУ в Киеве.

Напомним, под здание Конституционного суда, в который должен прибыть в 10:00 Президент Украины Владимир Зеленский, стянули силовиков.

Как сообщал УНН, 11 июня Конституционный суд начнет рассмотрение обращения нардепов о неконституционности указа Президента о роспуске ВР.

Источник: УНН
Теги: ВР, митинг, Конституция, Конституционный суд, КСУ, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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