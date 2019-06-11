Под КСУ активисты митингуют против роспуска парламента

КИЕВ. 11 июня. УНН. Под зданием Конституционного суда Украины по состоянию на 9:40 собралось несколько десятков человек, протестующих против роспуска парламента, передает корреспондент УНН.

В частности, активисты считают, что, решив распустить Верховную Раду, Президент Украины грубо нарушил Конституцию Украины.

Также митингующие развернули огромный флаг Украины перед зданием КСУ в Киеве.

Напомним, под здание Конституционного суда, в который должен прибыть в 10:00 Президент Украины Владимир Зеленский, стянули силовиков.

Как сообщал УНН, 11 июня Конституционный суд начнет рассмотрение обращения нардепов о неконституционности указа Президента о роспуске ВР.