Зеленский прибыл в КСУ
Владимир Зеленский
КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание Конституционного суда Украины по делу относительно определения конституционности роспуска им Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
Он появился в зале заседания после того, как председатель КСУ Наталья Шаптала объявила открытие заседания. Всего участие в заседании по делу о конституционности роспуска ВР принимают 17 судей КСУ.
Также на заседании присутствуют некоторые народные депутаты.
По словам представителя Президента в Конституционном суде Федора Вениславского, Администрация Президента будет доказывать в суде, что коалиции в парламенте не существует с 2016 года, после того, как из нее вышли Радикальная партия, "Самопомич" и ВО "Батькивщина". Именно это станет основным аргументом АПУ.
О своем визите Зеленский сообщил заблаговременно - еще вчера он обратился к гражданам с соответствующим видеообращением.
Напомним, 24 мая в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.
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