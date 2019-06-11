Зеленский прибыл в КСУ

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание Конституционного суда Украины по делу относительно определения конституционности роспуска им Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

Он появился в зале заседания после того, как председатель КСУ Наталья Шаптала объявила открытие заседания. Всего участие в заседании по делу о конституционности роспуска ВР принимают 17 судей КСУ.

Также на заседании присутствуют некоторые народные депутаты.

По словам представителя Президента в Конституционном суде Федора Вениславского, Администрация Президента будет доказывать в суде, что коалиции в парламенте не существует с 2016 года, после того, как из нее вышли Радикальная партия, "Самопомич" и ВО "Батькивщина". Именно это станет основным аргументом АПУ.

О своем визите Зеленский сообщил заблаговременно - еще вчера он обратился к гражданам с соответствующим видеообращением.

Напомним, 24 мая в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.