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Россия ждет, что ее проинформируют о встречах Зеленского с лидерами Франции и ФРГ

Россия ждет, что ее проинформируют о встречах Зеленского с лидерами Франции и ФРГ

КИЕВ. 11 июня. УНН. Российская Федерация рассчитывает, что ее проинформируют об итогах состоявшихся встреч Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Германии и Франции. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Надеюсь, что такие сигналы посылаются, тем более что контакты между президентом Зеленским и руководством Франции и Германии состоялись и в Париже, и в Берлине, а министры иностранных дел Франции и Германии посещали Киев. Надеюсь, что нам, как участникам нормандского формата, расскажут, какова была реакция и о чем шла речь на встречах, тем более что вновь наши партнеры предлагают созвать саммит нормандского формата", - сказал министр.

Лавров также заявил, что "Европа не должна занимать позицию полного покровительства действий Киева".

К тому же, по его словам, РФ готова встречаться в любых конфигурациях в "нормандском формате".

Как сообщал УНН, в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Париж.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Сергей Лавров, Франция, Германия, Нормандский формат, Нормандская четверка, Президент, Владимир Зеленский
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