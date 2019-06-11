Россия ждет, что ее проинформируют о встречах Зеленского с лидерами Франции и ФРГ

КИЕВ. 11 июня. УНН. Российская Федерация рассчитывает, что ее проинформируют об итогах состоявшихся встреч Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Германии и Франции. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Надеюсь, что такие сигналы посылаются, тем более что контакты между президентом Зеленским и руководством Франции и Германии состоялись и в Париже, и в Берлине, а министры иностранных дел Франции и Германии посещали Киев. Надеюсь, что нам, как участникам нормандского формата, расскажут, какова была реакция и о чем шла речь на встречах, тем более что вновь наши партнеры предлагают созвать саммит нормандского формата", - сказал министр.

Лавров также заявил, что "Европа не должна занимать позицию полного покровительства действий Киева".

К тому же, по его словам, РФ готова встречаться в любых конфигурациях в "нормандском формате".

Как сообщал УНН, в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Париж.