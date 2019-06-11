Нардепы заявили в КСУ, что у Президента до сих пор нет оснований для роспуска Рады

КИЕВ. 11 июня. УНН. У Президента нет оснований для роспуска Верховной Рады Украины до 17 июня, пока не истечет срок, определенный законом для формирования новой коалиции в парламенте после выхода из нее фракции "Народный фронт". Об этом заявил народный депутат Украины Игорь Алексеев во время выступления на заседании КСУ, передает корреспондент УНН.

"Коалиция прекратила свое существование только 17 мая 2019 года, и до момента прекращения осуществляла свои конституционные полномочия, а после 17 мая парламент имел месячный срок для формирования коалиции. Таким образом, конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины и назначения внеочередных выборов не было. Даже на сегодня, когда слушается это дело, у Президента Украины нет полномочий для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины 8-го созыва", - отметил Алексеев.

По его словам, 17 мая объявил о выходе из коалиции "Народный фронт", к тому же в коалицию входили две крупнейшие фракции - БПП и НФ, а также внефракционные народные депутаты.

При этом он добавил, что и после 17 июня, когда истечет месячный срок, определенный законом на формирование новой коалиции ВРУ, Глава государства не сможет объявить роспуск Верховной Рады, поскольку тогда пройдет 6-месячный срок, когда Президент может досрочно прекратить полномочия Верховной Рады.

В то же время судья-докладчик по делу относительно определения конституционности указа о роспуске Рады Виктор Кривенко во время своего выступления рассказал, что по требованию КСУ глава парламента Андрей Парубий предоставил все затребованные документы, кроме списка народных депутатов, которые входят в парламентскую коалицию.

Напомним, 24 мая в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.