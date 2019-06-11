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НАПК утвердило результаты проверок шести деклараций нардепов

НАПК утвердило результаты проверок шести деклараций нардепов

КИЕВ. 11 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты 25 проверок деклараций, из этих деклараций 6 представлены народными депутатами. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.

"7 июня на заседании Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о результатах полной проверки 25-ти деклараций. Среди этих деклараций 6 - представленные народными депутатами Украины", - говорится в сообщении.

Так, проверки 19-ти из этих деклараций были начаты по результатам отбора системой ЛАК (логического и арифметического контроля - ред.). Проверки 2-х деклараций были начаты по сообщениям от Национального антикоррупционного бюро и народного депутата. Еще трех деклараций - на основании ст. 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Проверка одной декларации была начата по сообщению от общественной организации: приведенные в нем факты подтвердились частично.

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Кроме этого, Нацагентство приняло решение о продлении срока полной проверки 79 деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в связи с неполучением ответов на запросы (письма) НАПК в государственные органы, органы местного самоуправления, субъектов хозяйствования и отсутствием объяснений субъектов декларирования.

"Проверки этих деклараций были начаты на основании решения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 12 апреля 2019 года № 1025 о начале полной проверки 100 деклараций на основании отбора Системой логического и арифметического контроля (ЛАК)", - пояснили в НАПК.

Напомним, ранееНАПК проверило всех народных депутатов VIII созыва на конфликт интересов.

Источник: УНН
Теги: декларация, проверки, НАПК, нардепы
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