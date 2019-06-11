НАПК утвердило результаты проверок шести деклараций нардепов

КИЕВ. 11 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты 25 проверок деклараций, из этих деклараций 6 представлены народными депутатами. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.

"7 июня на заседании Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о результатах полной проверки 25-ти деклараций. Среди этих деклараций 6 - представленные народными депутатами Украины", - говорится в сообщении.

Так, проверки 19-ти из этих деклараций были начаты по результатам отбора системой ЛАК (логического и арифметического контроля - ред.). Проверки 2-х деклараций были начаты по сообщениям от Национального антикоррупционного бюро и народного депутата. Еще трех деклараций - на основании ст. 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Проверка одной декларации была начата по сообщению от общественной организации: приведенные в нем факты подтвердились частично.

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Кроме этого, Нацагентство приняло решение о продлении срока полной проверки 79 деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в связи с неполучением ответов на запросы (письма) НАПК в государственные органы, органы местного самоуправления, субъектов хозяйствования и отсутствием объяснений субъектов декларирования.

"Проверки этих деклараций были начаты на основании решения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 12 апреля 2019 года № 1025 о начале полной проверки 100 деклараций на основании отбора Системой логического и арифметического контроля (ЛАК)", - пояснили в НАПК.

Напомним, ранееНАПК проверило всех народных депутатов VIII созыва на конфликт интересов.