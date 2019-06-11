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Зеленский уволил руководителя ГУД и его заместителя

Зеленский уволил руководителя ГУД и его заместителя

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами Ивана Куцика и его заместителя Евгения Сарнацкий, зато назначил Сергея Борзова временно исполняющим обязанности руководителя ГУД. Соответствующие указы Президента обнародованы сегодня на сайте главы государства, передает УНН.

В соответствии с указом Президента Украины №360 / 2019, Ивана Куцыка освобождено от должности руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением.

В соответствии с указом Президента Украины №361 / 2019, Евгения Сарнацкого освобождено от должности заместителя руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением.

В соответствии с указом Президента Украины №362 / 2019, Глава государства назначил временно исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами заместителя руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова.

Напомним, вчера, 10 июня, Президент Украины Владимир Зеленский освободил В.Бедрия с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области.

Источник: УНН
Теги: указы, увольнение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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