Украина на трибунале: с 2014 года Россия украла более 9 млрд кубов природного газа

КИЕВ. 11 июня. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, агент Украины на слушаниях Арбитражного трибунала по спору между Украиной и РФ о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе Елена Зеркаль заявила, что с весны 2014 года по сегодня Россия украла уже более 9 миллиардов кубометров природного газа, передает корреспондент УНН.

"Россия в нарушение ст. 56 Конвенции ООН по морскому праву ворует наши ресурсы в Черном море. Она не дает нам доступ к нефти и газу, находящимся в наших водах. С весны 2014 года Россия украла уже более 9 миллиардов кубометров природного газа", - заявила Зеркаль.

Она также подчеркнула, что Украина обратилась в Арбитражный трибунал для разрешения спора относительно толкования и применения Конвенции ООН по морскому праву – не о суверенитете страны.

"Суверенитет Украины в Крыму не вызывает сомнений", - заявила она.

Накануне суд опубликовал позиции Украины и России относительно юрисдикции. Указано, что "Российская Федерация считает, что трибунал не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку трибунал не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма".

Напомним, трибунал в Гааге начал заседание по делу Украины против РФ по морскому праву.