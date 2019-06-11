Епифаний принял участие в праздничной литургии в честь именин Варфоломея

КИЕВ. 11 июня. УНН. Предстоятель Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний участвует в праздничной литургии в честь именин Вселенского патриарха Варфоломея. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter, передает УНН.

"Сегодня на Фанаре особый день – именины у Вселенского Патриарха Варфоломея! В храме Св.Георгия началась праздничная литургия - участие в ней также принимает Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний. Многия лета Патриарху!" - написал Сибига.

Напомним, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прибыл в Стамбул (Константинополь) для того, чтобы поздравить Вселенского патриарха Варфоломея с днем ангела, то отмечает 11 июня.