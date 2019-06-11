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КСУ ушел на перерыв, не дослушав нардепов

КСУ ушел на перерыв, не дослушав нардепов

КИЕВ. 11 июня. УНН. Конституционный суд Украины объявил перерыв в заседании по делу о конституционности Указа Президента о роспуске Верховной Рады Украины, остановив выступление народных депутатов. Об этом объявила председатель КСУ Наталья Шаптала, передает корреспондент УНН.

"У нас сейчас перерыв до 14 часов", - отметила она.

По ее словам, после перерыва народные депутаты, субъекты конституционного представления, смогут продолжить отвечать на вопросы членов Конституционного суда.

Также после перерыва должен выступить представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Украины Анатолий Селиванов.

Напомним, судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу относительно определения конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: КСУ, политика, нардепы
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