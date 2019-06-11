Представитель Президента: решение КСУ по роспуску Рады не следует ожидать сегодня

КИЕВ. 11 июня. УНН. Согласно практике Конституционного суда Украины, решение по делу о конституционности указа о роспуске Верховной Рады будет принято не сегодня. Об этом заявил представитель Президента в КСУ Федор Вениславский в кулуарах КСУ, передает корреспондент УНН.

"С точки зрения практики КСУ, такого не было ни разу, чтобы в день открытия заседания было решение. Думаю, что это очень маловероятно", - отметил Вениславский, отвечая на вопрос, может ли быть решение КСУ сегодня.

По его словам, после открытого рассмотрения КСУ перейдет к закрытой части, во время которой оценит все предоставленные сторонами документы, а также, собственно, примет решение.

Напомним, сегодня в 10 утра судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу относительно определения конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.