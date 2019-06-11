Политзаключенный Балух сообщил о болях в голове и грудной клетке

КИЕВ. 11 июня. УНН. Осужденный в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух сообщил о болях в области головы и грудной клетки. Об этом рассказала его адвокат Ольга Динзе, которая посетила Балуха 10 июня, передает УНН, ссылаясь на "Крым.Реалии".

"Вчера удалось его посетить в учебно-профилактическом учреждении. Чувствует он себя немного лучше, спали отеки. Но особого лечения, как и диагноза, до настоящего времени ему не поставили. Ему дают сердечные лекарства и успокоительные. Больше никаких лекарств не дают. Он жалуется исключительно на головную боль и слева, в области грудной клетки", – рассказала Динзе.

По ее словам, Балух не употребляет пищу из российской колонии.

"Ему пришла наконец-то посылка, которую отправили еще до его помещения в ШИЗО. Часть продуктов просрочена, но ему достаточно. Еда пока есть. Он принципиально не питается в колонии", – сообщила адвокат.

Как сообщал УНН, в конце мая стало известно, что осужденный в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух, который отбывает заключение в колонии Тверской области России, переведен в тюремную больницу.

Ранее адвокат политзаключенного сообщала, что Балуха систематически помещают в ШИЗО.

Напомним, подконтрольный Кремлю суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха до 4 лет и 11 месяцев колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (примерно 4 тысячи гривен) по совокупности двух уголовных дел.

ФСБ России задержала его 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию — из-за флага Украины во дворе его дома.

Второе уголовное дело связано с якобы нападением на руководителя изолятора временного содержания.

9 января подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении. Активист течение нескольких месяцев в 2018 году голодал в знак протеста против несправедливого заключения.