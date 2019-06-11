Институт нацпамяти Польши оценил архивное сотрудничество с Украиной

КИЕВ. 11 июня. УНН. Архивное сотрудничество Польши и Украины, в частности оцифровка документов о так называемой польской операции НКВД, является плодотворным. Об этом заявил глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек во время встречи в Варшаве с украинскими историками из Винницы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

"Архивное сотрудничество между Польшей и Украиной развивается хорошо. Благодаря соглашению, что ИНП подписал более года назад с тремя государственными архивами в Хмельницком, Виннице и Одессе, в Польшу попали десятки тысяч документов, показывающих советские репрессии в отношении польского населения во время так называемой польской операции НКВД", - отметил Шарек.

Он подчеркнул, что только на территории "оккупированной советами Украины" погибли более 40 тыс. поляков.

"Их убивали только за то, что они были поляками. Это была единственная их вина. Потому что они имели польские фамилии, использовали польский язык, остались привязанными к вере родителей и не отказались от своей национальности", - подчеркнул Шарек.

Он напомнил, что жертвами геноцида НКВД были также украинцы.

По словам Шарека, благодаря сотрудничеству с украинскими архивистами удалось представить в Украине, в частности в Хмельницком и в Виннице, а вскоре также в Одессе, выставку "Приказ №00485. Антипольская операция НКВД в советской Украине 1937-1938 годов".

Председатель ИНП Польши отметил, что в Виннице увековечен еще один важный момент совместной польско-украинской истории - договор о совместной борьбе с большевиками от 1920 года, под которым подписались Юзеф Пилсудский и Симон Петлюра.

"Возможно, того террора и преступлений 1930 годов, а раньше Голодомора в Украине не было бы, если бы альянс Петлюры с Пилсудским удался", - добавил Шарек.

Напомним, в Украине рассекретили архивные документы КГБ по польско-украинскому конфликту 1942-1947 годов.