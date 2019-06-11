В Зеленского объяснили, где взяли доказательства отсутствия коалиции

КИЕВ. 11 июня. УНН. Позиция Администрации Президента Украины об отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины основывается на анализе Юридического департамента АПУ путем аналитики. Об этом заявил представитель Президента в КСУ Федор Вениславский во время заседания КСУ, передает корреспондент УНН.

"У Президента возникло право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады на основании Конституции Украины, поскольку на момент, когда он получил полномочия, коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины было отсутствие более чем 1 месяц. Доказательства отсутствия коалиции были предоставлены Юридическим департаментом Администрации Президента Украины путем аналитики ", - отметил Вениславский, отвечая на вопрос судьи-докладчика, откуда у Президента информация об отсутствии коалиции.



По его словам, в АПУ связывают право Президента на роспуск с юридическим фактом сокращения количества народных депутатов - членов коалиции до уровня менее определенной Конституцией количеством.



При этом судья докладчик Виктор Кривенко добавил, что Администрация Президента так же, как и Верховная Рада, не предоставила список членов коалиции. Также он подчеркнул, что нет доказательств, которые бы доказывали факт бездействия парламента.



Напомним, сегодня в 10 утра судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу относительно определения конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.



Фактическое отсутствие коалиции в парламенте станет основным аргументом Администрации Президента Украины во время доказательства в Конституционном суде конституционности указа главы государства о роспуске Верховной Рады.