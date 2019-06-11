В округе Довгого от "Слуги народа" пойдет "тендерный" миллионер Москаленко

КИЕВ. 11 июня. УНН. Сын бывшего мэра Кропивницкого (Кировоград) Николая Москаленко Кирилл нацелился в Верховную Раду. Об этом накануне сообщили сразу несколько СМИ, однако подтверждения этой информации до сих пор не было. Сейчас же, как стало известно УНН, кандидатура Москаленко-младшего таки утверждена - в округе 102, где ранее побеждал член "молодой команды" Черновецкого Олесь Довгий. СМИ окрестили 102 округ "взлетной полосой для кандидатов Банковой". И, наверное, чтобы не нарушать традиций, Москаленко покорять его под флагом партии Владимира Зеленского - "Слуги народа".

Кирилл Москаленко, будучи бизнесменом, успел прославиться сомнительными тендерными, а его компании уже пережили обыски правоохранителей.

Из открытых источников известно, что сын и отец Москаленки имеют в полной или частичной собственности ряд компании ООО "Максим М", ООО "Байя сервис", ООО "Интерресурсы яхтинг", ООО "Торговый дом Интерресурсы", ООО "Интерресурсы-Трейдинг" , ООО "УК Интерресурсы", ООО "Интерресурсы" и другие. Последняя, в частности - постоянный участник тендерных закупок и "освоителей" государственных средств.

В частности, только в 2018 году ООО "Интерресурсы" получило господряды на более 124 млн грн и еще почти 16 млн грн - уже в текущем году.

Одним из самых скандальных тендеров Москаленко стала реконструкция главного корпуса №1 Кировоградской областной детской больницы, смета которой уже после победы ООО "Интерресурсы" на торгах вырос на 1 млн грн до 35,15 млн грн никаких объяснений со стороны подрядчиков. А уже в следующем году управление капитального строительства Кировоградской ОГА предоставило фирме Москаленко еще более 58,08 млн грн на продолжение реконструкции корпусов больницы.

Кроме того, бюджетные нарушения были выявлены и при реконструкции здания областного театра стоимостью 78,71 млн грн, которую местная и родной для Москаленко власти также отдала компании "Интерресурсы".

Вместе с тем, еще во времена Януковича ООО "Интерресурсы" "прославился" скандальной реконструкцией Свято-Крестовоздвиженской церкви-усыпальницы семьи Раевских в селе Разумовка. По данным "Честно", компания должна восстановить лепнину, украсить стены и пол и изготовить иконостас для церкви по значительно завышенным сметой в почти 4,5 млн грн.

Более того, с 2011 года "Интерресурсы" Москаленко является монопольным поставщиком коммунальных услуг для психиатрической больницы и онкодиспансера в Кропивницком, за что семья Москаленко, как пишут местные СМИ, получила в целом более 300 млн грн.

А совсем недавно (3 июня 2019 года) по "мотиву" очередного тендера указанной психиатрической больницы, в компании Москаленко продолжались обыски. Дело в том, что одержав победу в торгах, конкурентом фирмы мажоритарщиков выступала фирма, принадлежащая его же родственнику.

Интересен тот факт, что компании Москаленко, которые и сами владельцы фигурируют во множестве судебных делах. В частности, Кирилла Москаленко таможенники поймали на попытке таможенного оформления товара на основании несоответствующего контракта чтобы занизить его таможенную стоимость. Тогда в суде подозреваемому в админнарушению удалось решить вопрос в свою пользу, а апелляционная жалоба начальника Кировоградской таможни ГФС была оставлена без удовлетворения.

Кроме того, Москаленко привлекался к административной ответственности и за налоговые нарушения. Как говорится в постановлении суда в третьем квартале 2018 года он завысил отрицательное значение налога на прибыль компании "Интерресурсы", в результате чего сумма налога на прибыль была занижена более чем полмиллиона гривен (502 162 грн), а сумма НДС - более чем 24 тыс. грн. Тогда Москаленко состоялся штрафом только в 85 грн.

Что касается политических связей, то Москаленко-старший был членом Национального совета партии "Сильная Украина" Сергей Тигипко.

А протектором для Москаленко Кирилла сегодня, по данным УНН, выступает председатель политической партии "Основа" (Сергея Таруты, - ред.) Андрей Николаенко, который в 2013-2014 гг. был, собственно, губернатором Кировоградской области.

Напомним, накануне УНН нашел связь между Николаенко и еще одним новоиспеченным партийником "Слуги народа" Олегом Тарасовым.