Стало известно, когда Россия отреагирует на украинские контраргументы в трибунале

КИЕВ. 11 июня. УНН. Россия в Арбитражном трибунале сможет представить свои замечания на украинские контраргументы в четверг, 13 июня, после чего в пятницу, 14 июня, с заключительным словом снова выступит Украина. Об этом журналистам заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, агент Украины на слушаниях Арбитражного трибунала по спору между Украиной и РФ о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе Елена Зеркаль, передает корреспондент УНН.

Так, на вопрос о том, как российская сторона реагирует на сегодняшние контраргументы Украины в трибунале, Зеркаль отметила: "Пока молча".

"У них будет возможность отреагировать в четверг. В четверг утром мы услышим в течение трех часов их возражения на нашу позицию, после чего в пятницу во второй половине дня мы закончим эту неделю представлением украинской позиции и будем ждать после этого уже на позицию суда по решения дела по юрисдикции", - пояснила она.

Как сообщал УНН, 10 июня в Постоянной палате третейского суда - международном арбитражном суде в Гааге начались слушания по делу Украины против РФ по морскому праву. Первой выступила Россия.