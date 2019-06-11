Президент внесет представление об увольнении Луценко с должности генпрокурора

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вносит представление об увольнении генпрокурора Украины Юрия Луценко. Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапко, передает корреспондент УНН.

"Имеются следующие кадровые решения: то, о чем давно говорил глава государства - внесено представление на увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко", - сказал он.



По словам Рябошапки, есть юридическая позиция связана с тем, что, несмотря на изменения в закон о прокуратуре, о том, что Генпрокурор не должен иметь юридическое образование, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурор Генпрокуратуры может быть только человеком с высшим юридическим образованием.



Отметим, Верховная Рада уже рассматривала представление на увольнение Луценко с должности генпрокурора 6 ноября. Тогда "За" отставку проголосовало 38 парламентариев "



Как сообщал УНН, Зеленский повторно попросит ВР освободить Грицака, Полторака и Климкина, добавив в список Луценко.



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Кроме того, Зеленский уволил руководителя ГУД и его заместителя .