Назначен новый руководитель Службы внешней разведки

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Службы внешней разведки Украины. Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

"На Службу внешней разведки был подписан указ о назначении председателя СВР, им назначен Бухарев Владислав", - сказал заместитель главы АП.

Отвечая на вопрос о том, когда Президент представит кандидатуры на Министра обороны и руководителя СБУ, он ответил, что это произойдет "в ближайшее время".

Добавим, что Бухарев является действует народным депутатом Украины от ВО "Батькивщина".

Напомним, в марте временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины был назначен Андрей Алексеенко.