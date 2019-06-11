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Назначен новый руководитель Службы внешней разведки

Назначен новый руководитель Службы внешней разведки

Владислав Бухарев

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Службы внешней разведки Украины. Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

"На Службу внешней разведки был подписан указ о назначении председателя СВР, им назначен Бухарев Владислав", - сказал заместитель главы АП.

Отвечая на вопрос о том, когда Президент представит кандидатуры на Министра обороны и руководителя СБУ, он ответил, что это произойдет "в ближайшее время".

Добавим, что Бухарев является действует народным депутатом Украины от ВО "Батькивщина".

Напомним, в марте временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины был назначен Андрей Алексеенко.

Источник: УНН
Теги: назначения, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Рябошапка Руслан
Рябошапка Руслан
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