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Президент объявил новый конкурсный отбор на должности в Высший совет правосудия

Президент объявил новый конкурсный отбор на должности в Высший совет правосудия

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух членов Высшего совета правосудия и объявил конкурс на их должности. Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

"Еще несколько важных решений, принятых Президентом - по двум члена Высшего совета правосудия. Вы наверное знаете, что в конце каденции президента Порошенко были изменены правила процедуры по конкурсного отбора двух членов ВСП. Не дождавшись решения конкурсной комиссии, завершение отбора, Порошенко назначил вопреки закону двух членов ВСП. Сегодня справедливость была восстановлена - президент подписал указ об отмене решений бывшего президента. Кроме того, объявлен новый конкурсный отбор на должности Высшего совета правосудия", - сообщил Рябошапка.

Как сообщал УНН, в Высшем совете правосудия освободили от должностей двух судей.

Источник: УНН
Теги: судьи, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Вятрович Владимир
Вятрович Владимир
Рябошапка Руслан
Рябошапка Руслан
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