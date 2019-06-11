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Обнародованы президентские указы об увольнении глав ОГА

Обнародованы президентские указы об увольнении глав ОГА

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей председателей 12 областных государственных администраций в Украине, а также об освобождении от временного исполнения обязанностей председателей еще трех ОГА. Соответствующие указы опубликованы на сайте Главы государства, передает УНН.

Речь идет об указах:

  1. №363/2019 Об увольнении Александра Савченко с должности председателя Волынской областной государственной администрации
  2. №364/2019 Об увольнении Геннадия Москаля с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации
  3. №365/2019 Об увольнении Константина Брыля с должности председателя Запорожской областной государственной администрации
  4. №366/2019 Об увольнении Олега Гончарука с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации
  5. №367/2019 Об увольнении Александра Терещука с должности председателя Киевской областной государственной администрации
  6. №368/2019 Об увольнении Сергея Кузьменко с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации
  7. №369/2019 Об увольнении Олега Синютки с должности председателя Львовской областной государственной администрации
  8. №370/2019 Об увольнении Алексея Савченко с должности председателя Николаевской областной государственной администрации
  9. №371/2019 Об освобождении от временного исполнения обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации, что касается Сергея Паращенко.
  10. №372/2019 Об освобождении от временного исполнения обязанностей председателя Полтавской областной государственной администрации, что касается Романа Товстого.
  11. №373/2019 Об увольнении Николая Клочко с должности председателя Сумской областной государственной администрации
  12. №374/2019 Об увольнении Степана Барны с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации
  13. №375/2019 Об освобождении от временного исполнения обязанностей председателя Херсонской областной государственной администрации, что касается Дмитрия Бутрия.
  14. №376/2019 Об увольнении Вадима Лозового с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации
  15. №377/2019 Об увольнении Александра Мысника с должности председателя Черниговской областной государственной администрации

Напомним, ранее к Президенту поступила первая часть представлений об увольнении руководителей ОГА. Ранее на заседании 5 июня правительство утвердило увольнение ряда глав ОГА.

Источник: УНН
Теги: ОГА, указы, Президент, увольнение
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