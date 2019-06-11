Зеленский назначил временных руководителей ряда ОГА

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций в Украине. Соответствующие указы опубликованы на сайте Президента Украины, передает УНН.

Так, указами от 11 июня 2019 года временно исполняющими обязанности председателей областных госадминистраций Президент назначил:

Александра Киричука - Волынской ОГА (№378); Ивана Дурана - Закарпатской ОГА (№379); Эллу Слепян - Запорожской ОГА (№380); Марию Савку - Ивано-Франковской ОГА (№381); Вячеслава Кучера - Киевской ОГА (№382); Сергея Коваленко - Кировоградской ОГА (№383); Ростислава Замлинского - Львовской ОГА (№384); Вячеслава Боня - Николаевской ОГА (№385); Вадима Акперова - Сумской ОГА (№386); Ивана Крысака - Тернопольской ОГА (№387); Владимира Кальниченко - Хмельницкой ОГА (№388); Наталью Романову - Черниговской ОГА (№389).

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей председателей 12 областных государственных администраций в Украине, а также об освобождении от временного исполнения обязанностей председателей еще трех ОГА.