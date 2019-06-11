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Вторник, 11 июня 2019, 16:40 • Анжелика Зенова • 10530
Зеленский назначил временных руководителей ряда ОГА
КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций в Украине. Соответствующие указы опубликованы на сайте Президента Украины, передает УНН.
Так, указами от 11 июня 2019 года временно исполняющими обязанности председателей областных госадминистраций Президент назначил:
- Александра Киричука - Волынской ОГА (№378);
- Ивана Дурана - Закарпатской ОГА (№379);
- Эллу Слепян - Запорожской ОГА (№380);
- Марию Савку - Ивано-Франковской ОГА (№381);
- Вячеслава Кучера - Киевской ОГА (№382);
- Сергея Коваленко - Кировоградской ОГА (№383);
- Ростислава Замлинского - Львовской ОГА (№384);
- Вячеслава Боня - Николаевской ОГА (№385);
- Вадима Акперова - Сумской ОГА (№386);
- Ивана Крысака - Тернопольской ОГА (№387);
- Владимира Кальниченко - Хмельницкой ОГА (№388);
- Наталью Романову - Черниговской ОГА (№389).
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей председателей 12 областных государственных администраций в Украине, а также об освобождении от временного исполнения обязанностей председателей еще трех ОГА.
Источник: УНН