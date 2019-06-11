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Зеленский назначил временных руководителей ряда ОГА

Зеленский назначил временных руководителей ряда ОГА

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций в Украине. Соответствующие указы опубликованы на сайте Президента Украины, передает УНН.

Так, указами от 11 июня 2019 года временно исполняющими обязанности председателей областных госадминистраций Президент назначил:

  1. Александра Киричука - Волынской ОГА (№378);
  2. Ивана Дурана - Закарпатской ОГА (№379);
  3. Эллу Слепян - Запорожской ОГА (№380);
  4. Марию Савку - Ивано-Франковской ОГА (№381);
  5. Вячеслава Кучера - Киевской ОГА (№382);
  6. Сергея Коваленко - Кировоградской ОГА (№383);
  7. Ростислава Замлинского - Львовской ОГА (№384);
  8. Вячеслава Боня - Николаевской ОГА (№385);
  9. Вадима Акперова - Сумской ОГА (№386);
  10. Ивана Крысака - Тернопольской ОГА (№387);
  11. Владимира Кальниченко - Хмельницкой ОГА (№388);
  12. Наталью Романову - Черниговской ОГА (№389).

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей председателей 12 областных государственных администраций в Украине, а также об освобождении от временного исполнения обязанностей председателей еще трех ОГА.

Источник: УНН
Теги: ОГА, указы, Президент, Владимир Зеленский
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