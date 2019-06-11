Холодницкий прокомментировал статус Порошенко по делу "Крючкова-Суркисов"

КИЕВ. 11 июня. УНН. У пятого Президента Украины Петра Порошенко нет процессуального статуса в уголовном производстве по коррупции в энергетике. Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, передает УНН со ссылкой на dt.ua.

Он уточнил, что для доказательств причастности Порошенко к коррупционным преступлениям в сфере энергетики необходимо провести следствие.

"О каких результатах можно говорить, когда детективы покажут или не покажут доказательную базу. Если будут доказательства - вы об этом узнаете едва ли не первыми. Если доказательств не будет, то о принятии окончательного решения о закрытии дела вы также узнаете, это не будет скрыто. Но чтобы сделать какие-то выводы, нужно провести следствие", - добавил глава САП.

Холодницкий напомнил, что о Порошенко, как о "возможном фигуранте" уголовного производства, заявлял экс-руководитель компании "Энергосети" Дмитрий Крючков.

Напомним, сегодня Национальное антикоррупционное бюро расследует два уголовных производства по коррупции в энергетике. По одному из них (№ 12015000000000200 от 4 апреля 2015 года - ред.) детективы Бюро подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.

Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.

Самого же Крючкова СМИ и эксперты назвають "человеком Суркисов".

Однако, по словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосети" "препятствует глава САП".

У Холодницкого, в частности, уже трижды возвращали в НАБУ проекты подозрений фигурантам указанного дела без согласования и объяснения причин.