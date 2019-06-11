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Место голосования перед досрочными выборами в Раду изменили более 6,3 тыс. человек

Место голосования перед досрочными выборами в Раду изменили более 6,3 тыс. человек

КИЕВ. 11 июня. УНН. Место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля, изменили уже более 6,3 тысячи человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Так, по состоянию на 11 июня временно изменили место голосования уже 6387 человек.

Больше всего избирателей изменили место голосования из Донецкой области - 2254 человека, на втором месте находится Луганская область - 1232 человек. Из оккупированного Крыма место голосования изменили 136 человек.

Большое количество избирателей выбрала для голосования Киев (1497 человек) и Киевскую область (702 человека). Достаточно часто местом голосования избирают Харьковскую (510 человек), Днепропетровске (349 человек), Одесскую (322 человека) и Запорожскую (217 человек) области.

Кроме того, 569 человек сменили место голосования в Донецкой области и 307 человек - в Луганской.

Напомним, процесс временного изменения места голосования стартовал 24 мая, он продлится до 15 июля.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, голосование
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