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ЕСПЧ обязал РФ перевести Бекирова в больницу

ЕСПЧ обязал РФ перевести Бекирова в больницу

Эдем Бекиров

КИЕВ. 11 июня. УНН. Европейский суд по правам человека обязал Россию немедленно поместить крымского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу. Об этом написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.

"ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека - ред.) в соответствии с правилом 39 обязал власти Российской Федерации немедленно поместить крымского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу и обеспечить ему должное обследование и лечение", - написал Чубаров.

Напомним, состояние здоровья арестованного в оккупированном Крыму крымскотатарского активиста Эдема Бекирова остается критическим, несмотря на то, что политзаключенного перевели в медсанчасть.

Как сообщал УНН, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.

Источник: УНН
Теги: Россия, ЕСПЧ, Крым, Украина, больницы
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