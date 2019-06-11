Климкин призвал народных депутатов поддержать его отставку

КИЕВ. 11 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во второй раз призвал депутатов ВР поддержать его прошение об отставке, передает УНН.

“Дубль № 2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее”, — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, 11 июня в Верховной Раде Украины зарегистрировали проекты постановлений Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина и назначение на эту должность замглавы АП Вадима Пристайко.

Проекты переданы на рассмотрение руководству.

Как сообщал УНН, 11 июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначение на эту должность Вадима Пристайко.

Добавим, что 6 июня народные депутаты не поддержали отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел, и, соответственно, не приняли постановление о его увольнении. Такое решение поддержали только 141 и 137 народных депутатов соответственно.

Во время обсуждения народные депутаты отметили, что Президент должен немедленно внести кандидатуры на должности министра и его заместителей.