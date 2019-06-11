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Аваков представил делегации Atlantic Council стратегию деоккупации Донбасса

Аваков представил делегации Atlantic Council стратегию деоккупации Донбасса

КИЕВ. 11 июня. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил американской делегации Atlantic Council Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.

"Введению новой стратегии предшествует подготовительный этап - формирование необходимого правового поля, введение коммуникационной стратегии, определение статуса Специальной международной миротворческой миссии, создание программ мониторинга, консультативной и ресурсной помощи", - говорится в сообщении.

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Ранее в МВД заявляли, что деоккупация Донбасса должна начаться с полицейской миротворческой операции.

Источник: УНН
Теги: МВД, Донбасс, Арсен Аваков, Украина
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