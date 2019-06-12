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Макрон: Россия может вернуться в G7, если будет выполнять Минские соглашения

Макрон: Россия может вернуться в G7, если будет выполнять Минские соглашения

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин

КИЕВ. 12 июня. УНН. Возвращение к формату G8 возможно, если Москва приложит существенные усилия по реализации минских соглашений, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и швейцарский телеканал RTS.

По словам Макрона, Европе необходимо поддерживать "стратегическую дискуссию" с Россией, несмотря на разногласия. Уже на этой неделе он собирается провести "длительный и содержательный разговор" с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул французский лидер.

Говоря об аннексии полуострова Крым, он указал, что Европа не может вести себя так, как будто ничего не произошло, не замечая этот "военный жест" со стороны России.

От того, насколько существенными будут усилия Москвы по реализации минских соглашений и прекращению военного конфликта в Украине, зависит, будет ли формат G7 вновь расширен до G8 за счет возобновления членства России, подчеркнул политик.

В настоящий момент Франция является председателем "большой семерки".

Напомним, на прошлой неделе Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Владимир Путин, Франция, Крым, Украина, Минские соглашения, G-7, Эммануэль Макрон, ОРДЛО

В тексте упоминаются

Путин Владимир
Путин Владимир
Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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