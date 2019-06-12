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Делегация СНБО во главе с Данилюком посетили линию соприкосновения

Делегация СНБО во главе с Данилюком посетили линию соприкосновения

КИЕВ. 12 июня. УНН. Делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем СНБО Александром Данилюком посетила район проведения операции Объединенных сил с целью ознакомления с ситуацией на линии соприкосновения и оценки вероятности угроз для военных и мирного населения в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем СНБО Александром Данилюком. Целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Также, во время визита члены СНБО заслушали доклад Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского по общей ситуации.

"Впоследствии, рабочая группа СНБО посетила передовые позиции наших войск в районе населенного пункта Авдеевка. И побывали на Приазовье, где изучили состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения", - отмечается в сообщении.

Кроме того, должностные лица Совета национальной безопасности и обороны Украины изучили проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда.

Напомним, российская сторона готова обсуждать урегулирование ситуации на востоке Украины в "нормандском формате", однако важно соблюдать договоренности, достигнутых Контактной группой.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Донбасс, Украина

В тексте упоминаются

Данилюк Александр
Данилюк Александр
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