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Зеленский сменил главу делегации Украины на международной конференции в Гааге

Зеленский сменил главу делегации Украины на международной конференции в Гааге

КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав делегации от Украины для участия в работе 22-й Дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву. Об УНН этом сообщает со ссылкой на соответствующий Указ главы государства.

"Внести в Указ Президента Украины от 16 мая 2019 NQ 230 "О делегации Украины для участия в работе 22-й Дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву" следующие изменения:
1) на частичное изменение статьи 1:
а) утвердить в составе делегации Украины для участия в работе 22-й Дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву (далее - делегация) Ченцова Всеволода Валерьевича - Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды - главой делегации, освободив его от исполнения обязанностей заместителя главы делегации;
б) вывести из состава делегации С.Петухова (заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов - ред.), освободив его от исполнения обязанностей главы делегации ", - говорится в Указе №230.

Состав делегации был утвержден еще предыдущим главой государства. Напомним, что конференция состоится 18 июня - 2 июля 2019 года, г. Гаага, Королевство Нидерланды.

Источник: УНН
Теги: Гаага, указы, Президент, Владимир Зеленский
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