Украина настроена на усиление сотрудничества с ЕБРР - Президент

КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АП.

Глава государства отметил поддержку со стороны ЕБРР в развитии экономики страны.

Владимир Зеленский также поблагодарил президента банка Сумме Чакрабарти за то, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором Украины, и заверил в готовности развивать сотрудничество.

"Спасибо, что вы здесь, и благодарим за то, что вы есть крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество", - сказал Президент.

Он добавил, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам нашего государства, и выразил убеждение, что Украина и банк вместе могут работать эффективно. Глава государства подчеркнул, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами - ЕБРР, Всемирным банком и МВФ.

Президент напомнил, что уже провел встречу с представителями МВФ, на которой был отмечен прогресс Украины в выполнении обязательств по программе Stand-by. По словам Владимира Зеленского, во время этих переговоров обсуждался вопрос продолжения сотрудничества.

Глава государства также подчеркнул, что настроен на проведение реформ в стране и борьбу с коррупцией. Для этого нужны парламент и правительство, которым доверяли бы граждане.



Как сообщал УНН, ЕБРР поддержал отсрочку запуска нового рынка электроэнергии в Украине .