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Парубий подписал закон о ВСК с нормами об импичменте

Парубий подписал закон о ВСК с нормами об импичменте

КИЕВ. 12 июня. УНН. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Сегодня подписал Закон Украины №1098" О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись Президенту Украины", - сообщил Парубий.

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Напомним, 6 июня, народные депутаты Украины приняли законопроект №1098 о временных следственных комиссиях, что, в том числе, нормирует вопрос импичмента, во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов .

Источник: УНН
Теги: ВСУ, закон, Президент, Андрей Парубий, импичмент

В тексте упоминаются

Парубий Андрей
Парубий Андрей
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