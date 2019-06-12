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В Украине завтра приедет председатель ОБСЕ

В Украине завтра приедет председатель ОБСЕ

Мирослав Лайчаком и Павел Климкин

КИЕВ. 12 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 13 июня проведет переговоры с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком в рамках визита последнего в Украину. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"13 июня 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет переговоры с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики М.Лайчаком, в рамках его визита в Украину", - сообщили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, это уже второй в этом году визит Лайчака в Украину.

"Основным вопросом повестки дня встречи с действующим председателем ОБСЕ станет обсуждение путей эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию самому большому вызову европейской безопасности, который составляет продолжающаяся российская агрессия против Украины", - говорится в сообщении.

Встреча состоится в здании Министерства на Софиевской площади.

Как сообщал УНН, в январе этого года Лайчак совершил свой первый официальный визит в Донбасс.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, МИД, Украина, визит

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
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