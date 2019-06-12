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В ЕС требуют немедленного освобождения задержанных крымских татар

В ЕС требуют немедленного освобождения задержанных крымских татар

КИЕВ. 12 июня. УНН. Европейский Союз ожидает, что все незаконно задержаны граждане Украины будут освобождены без проволочек. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич о задержании крымских татар в Крыму, передает УНН.

"Сообщается об очередных обысках и задержаниях Россией крымских татар на незаконном аннексированом полуострове. Мы ожидаем, что все незаконно задержаны граждане Украины будут освобождены незамедлительно", - написала Косьянчич.

Ранее в США заявили, что нарастающие преследования крымских татар российскими властями неприемлемы и должны прекратиться.

Напомним, после утренних обысков в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районе 10 июня было задержано 8 мужчин.

ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в Крыму.

В понедельник подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя отправил под арест в СИЗО до 5 6 августа задержанных крымских татар.

Источник: УНН
Теги: ЕС, крымские татары
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