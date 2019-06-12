Гройсман приказал покупать уголь с госшахт

КИЕВ. 12 июня. УНН. Министерство энергетики и угольной промышленности Фонд государственного имущества Украины должны разблокировать закупки угля на ГП "Львовуголь" и сделать уголь государственных шахт приоритетным для государственных энергокомпаний. Соответствующие поручения дал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

"Я ставлю на контроль. Ситуацию в ГП "Львовуголь" надо решить на системной основе. Пример Червонограда может стать показательным", - подчеркнул Премьер во время встречи с горняками госпредприятия.



Премьер-министр дал поручение министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, а также руководству Фонда государственного имущества Украины разблокировать закупки и сделать уголь государственных шахт приоритетным для государственных энергокомпаний. Одновременно он дал поручение Держаудитслужбе провести проверку формирования себестоимости угля на государственных шахтах и опроверг все слухи о возможной приватизации прибыльных шахт. Отдельно глава правительства остановился на вопросе назначения руководства шахт и предприятия в целом. Уже завтра представление на соответствующие должности должны быть обсуждены, а люди - назначены. Причем ключевой критерий отбора - доверие шахтеров.



Напомним, в правительстве пообещали до следующей недели выплатить зарплаты шахтерам в размере около 300 млн грн.