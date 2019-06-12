Аваков обсудил с послом Польши работу МВД на досрочных выборах в Раду

КИЕВ. 12 июня. УНН. Сегодня в Киеве министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с послом Республики Польша Бартошем Цихоцким. Украинский министр поднял тему досрочных выборов в Верховную Раду. Собеседники отметили, что одним из приоритетов в двустороннем сотрудничестве между министерством и Республикой является обновление договорно-правовой базы, апередае УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, сообщается, что способствовать налаживанию действенного сотрудничества будет офицер связи - представитель Министерства внутренних дел и Управления Республики Польша в Украине Павел Добош.

Министр внутренних дел подчеркнул, что в контексте грядущих досрочных парламентских выборов МВД настроено на обеспечение правопорядка и законности избирательного процесса на всех его этапах.

Министерство рассчитывает на поддержку международных партнеров, а также эффективную и объективную работу наблюдателей.

"Мы ожидаем публичную оценку нашей работы со стороны наших европейских, в том числе польских коллег", - отметил Аваков.

Посол Цихоцкий поблагодарил министра за теплый прием и заверил в готовности к плодотворной работе.

"Я буду послом, который будет поддерживать Вас и Вашу команду в ваших инициативах. Мы очень ценим наше сотрудничество", - отметил Бартош Цихоцкий.

Также посол положительно оценил работу украинских правоохранителей в деле задержания и выдачи в РП гражданина Грузии, которого разыскивали за совершение преступления на территории Польши.

Как сообщал УНН, накануне Аваков представил делегации Atlantic Council стратегию деоккупации Донбасса.