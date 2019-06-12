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Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко

Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко

Владимир Зеленский

КИЕВ. 12 июня. УНН. Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с третьим президентом Украины Виктором Ющенко и лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Об этом говорится в сообщении Администрации Президента Украины, передает УНН.

"Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встречался с Виктором Ющенко", - отмечают в Администрации.

Сообщается, что действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства.

Также в АП отметили, что Президент встретился с народным депутатом Украины, лидером фракции "Батькивщина" по ее просьбе.

"Встреча прошла в Администрации Президента. На ней обсуждались вопросы текущей деятельности Верховной Рады в период до досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Президент Украины сегодня провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития.

Источник: УНН
Теги: Юлия Тимошенко, Ющенко, встреча, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Тимошенк Юлия
Тимошенк Юлия
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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