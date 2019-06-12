КИЕВ. 12 июня. УНН. Консул все еще не получил разрешения на посещение украинцев в Бангладеш. Об этом сообщил УНН заместитель директора Департамента консульской службы - начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"Консул еще не получил разрешение на посещение украинцев в Бангладеш, работаем над тем, чтобы как можно скорее посетить там задержанных граждан Украины", - отметил Кирилич.

По его словам, дипломаты работают над тем, чтобы провести переговоры с компетентными органами по этому делу.

Ранее на этой неделе местные СМИ сообщили, что в Бангладеш было задержано шесть граждан Украины за мошенничество.

После этого МИД направил ноту из-за задержания украинцев в Бангладеш.