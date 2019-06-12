Регистрация | Вход |
USD: 26,30 -0,0760  EUR: 29,77 -0,0360 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 12 июня 2019 20:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Каська планируют вернуть в Генпрокуратуру
Каська планируют вернуть в Генпрокуратуру
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3315
Версия для печати

Зеленский ответил еще на одну петицию об отставке

Зеленский ответил еще на одну петицию об отставке

КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене петиции № 22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского". Кроме того, он объяснил, почему не может отменять петиции. Об этом говорится в ответе Зеленского на электронную петицию № 22/053988-эп, опубликованном на сайте Президента, передает УНН.

Зеленский рассмотрел размещенную 23 мая 2019 года на вебсайте Официального интернет-представительства Президента Украины петицию № 22/053988-эп об отмене электронной петиции № 22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", которая набрала более 25 тыс. подписей граждан.

"Сообщаю авторов, подписавших обращение и всех заинтересованных граждан, что я не поддерживаю электронную петицию № 22/053988-эп об отмене электронной петиции № 22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в ответе.

Также он отметил, что закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции. Президент может только поддержать или не поддержать электронную петицию.

Однако, по его словам, сегодня никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти, даже в определенной степени троллинг, например упомянутая петиция о его отставке, потому что это один из механизмов демократии.

Напомним, 22 мая на официальном сайте Президента появилась петиция за отставку Зеленского.

Источник: УНН
Теги: Украина, отставка, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.