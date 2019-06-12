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ОБСЕ: на оккупированном Донбассе снова очереди за российскими паспортами

ОБСЕ: на оккупированном Донбассе снова очереди за российскими паспортами

КИЕВ. 12 июня. УНН. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что зафиксировали очереди на подачу документов для получения российских паспортов недалеко от города Луганска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном сегодня, 12 июня.

"В Славяносербске (неподконтрольный правительства Украины, в 28 км к юго-западу от Луганска), СММ зафиксировала около 50 человек (разного возраста и пола), которые стояли в очереди для подачи заявки на получение паспортов Российской Федерации, а также паспортов так называемой "ЛНР", - говорится в сообщении.

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Напомним, Зеленский обсудил с Могерини санкции за российские паспорта в ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Россия, Донбасс, Украина, паспорт
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