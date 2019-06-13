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Путин надеется, что Зеленский в роли президента "быстро адаптируется"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Президент Украины Владимир Зеленский быстро сможет "адаптироваться" к роли Главы государства. Об этом он заявил в четверг в интервью одному из телеканалов, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Я не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности президента Зеленского, потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе", - сказал Путин.

"Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", - добавил он.

По словам российского президента, он надеется, что новое руководство Украины "чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины вновь избранному президенту, и сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией".

Как сообщал УНН, ранее Путин заявил про неизбежность восстановления отношений между Россией и Украиной.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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