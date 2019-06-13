Данилюк обсудил с представителем "Атлантического совета" реформы ВСУ

КИЕВ. 13 июня. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк встретился с членом наблюдательного совета "Атлантического совета" Дэвидом Петреусом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата СНБО Украины.

Так, секретарь СНБО Украины Данилюк сегодня, 13 июня, провел встречу с членом наблюдательного совета "Атлантического совета" Дэвидом Петреусом.



Сообщается, что стороны обсудили ход реформы органов сектора безопасности и обороны, прежде всего, Службы безопасности Украины, а также комплекс мероприятий по реформированию Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований.

"Особое внимание было уделено вопросу преодоления коррупции в Украине. Дэвид Петреус показал поддержку Украины в ее дальнейшем продвижении по пути демократического развития", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера секретарь СНБО Александр Данилюк в Киеве встретился с Министром инвестиций и развития Республики Польша Ежи Квециньським.