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ЕС готовит новые санкции против Москвы за "паспортизацию" - СМИ

ЕС готовит новые санкции против Москвы за "паспортизацию" - СМИ

КИЕВ. 13 июня. УНН. Европейский союз рассматривает возможность подвергнуть новым санкциям Россию из-за непрекращающегося вмешательства Кремля в ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщило в среду агентство dpa со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект итогового заявления участников очередного саммита ЕС в Брюсселе, передаёт УНН, ссылаясь на DW.

Так, одной из штрафных мер в тексте документа указано “непризнание нелегально выданных российских паспортов” жителям так называемых Донецкой и Луганской “народных республик”.

Изданный в апреле соответствующий указ президента РФ Владимира Путина “противоречит духу и целям минских договоренностей” 2015 года об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Напомним, ближайший саммит ЕС состоится 20-21 июня в Брюсселе. Ожидается, что на заседании будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля 2019 года.

Как сообщал УНН, накануне постоянные представители Евросоюза сегодня в Брюсселе согласовали продление санкций, связанных с инвестированием в Крым.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Донбасс, санкции, Украина
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