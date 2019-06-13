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Хомчак планирует привести численность военных к оптимального количества

Хомчак планирует привести численность военных к оптимального количества

КИЕВ. 13 июня. УНН. Количество воинских частей Вооруженных сил Украины не сокращать, однако численность военных в них планируют привести к оптимального количества. Об этом рассказал начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

"Я отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству. Конечно, не снижая боеспособность, готовность к ответу на угрозы и вызовы перед государством", - сказал Хомчак.

Также он отметил, что на сегодняшний день задача сократить военные части не имеет.

"Если их разворачивали, это было вызвано какими-то расчетами. Поэтому сейчас этот вопрос обосновывается, изучается, идет процесс", - добавил Хомчак.

Напомним, новый руководитель Генштаба рассказал об отношениях с Полторак.

Источник: УНН
Теги: Украина, Генштаб, ВСУ

В тексте упоминаются

Хомчак Руслан
Хомчак Руслан
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