В итоговом документе саммита ЕС упомянут об украинских моряках и "паспортизации"

КИЕВ. 13 июня. УНН. В проекте документа по итогам заседания Совета ЕС 20-21 июня большая часть посвящена России и её нарушениям международного права, а также минским соглашениям. Об этом передаёт УНН со ссылкой на сообщение в Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Довольно много о России в проекте выводов Совета ЕС. Призыв освободить 24 моряков, захваченных в районе Керченского пролива, непризнание незаконно выданных российских паспортов и призыв возобновить переговоры по минским соглашениям", - написал журналист.

Напомним, ближайший саммит ЕС состоится 20-21 июня в Брюсселе. Ожидается, что на заседании будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля 2019 года.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что ЕС готовит новые санкции против Москвы за "паспортизацию".

Как сообщал УНН, накануне постоянные представители Евросоюза в Брюсселе согласовали продление санкций, связанных с инвестированием в Крым.