Арбитражный трибунал начал слушания по делу Украины против России

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Постоянной палате третейского суда - международном арбитражном суде в нидерландском городе Гаага начался третий раунд устных слушаний в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для рассмотрения дела, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Россия приступила к представлению своих аргументов, передаёт УНН.

Представителем Российской Федерации на слушаниях выступает посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач.

Слушания касаются вопроса юрисдикции Арбитражного трибунала для рассмотрения "большого дела Украины против России" по существу.



В понедельник суд опубликовал позиции Украины и России относительно юрисдикции. Указано, что "Российская Федерация считает, что трибунал не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку трибунал не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма".



