Проход кораблей ВМС в Азовское море пока не планируется - Хомчак

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сейчас Украина не планирует проводить корабли ВМС через Керченский пролив. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью BBC News Украина, передает УНН.

"У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать ... Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", - рассказал Хомчак.

Однако он добавил, что сдавать позиции в Азовском море Украина не собирается.

Напомним, в последнее время пограничная служба Российской Федерации облегчила процедуру прохода иностранными судами в украинских портов в Азовском море.