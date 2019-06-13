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Проход кораблей ВМС в Азовское море пока не планируется - Хомчак

Проход кораблей ВМС в Азовское море пока не планируется - Хомчак

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сейчас Украина не планирует проводить корабли ВМС через Керченский пролив. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью BBC News Украина, передает УНН.

"У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать ... Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", - рассказал Хомчак.

Однако он добавил, что сдавать позиции в Азовском море Украина не собирается.

Напомним, в последнее время пограничная служба Российской Федерации облегчила процедуру прохода иностранными судами в украинских портов в Азовском море.

Источник: УНН
Теги: ВМС, армия, Азовское море

В тексте упоминаются

Хомчак Руслан
Хомчак Руслан
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