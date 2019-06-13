Наемников на Донбассе контролирует Россия - Хомчак

КИЕВ. 13 июня. УНН. Наемников на оккупированном Донбассе контролирует Российская Федерация. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью BBC News Украина, передает УНН.

"Конечно, контролирует. Боевики на Донбассе откуда взялись? Это же проект России", - сказал Хомчак, комментируя заявление Президента Владимира Зеленского о "потере Россией контроля над наемниками".

Напомним, Президент Владимир Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе словами: "Вопиющее нарушение минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями".