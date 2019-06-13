За время кампании по выборам в Раду зафиксировано 75 сообщений о нарушении избирательного законодательства

КИЕВ. 13 июня. УНН. За время кампании по выборам в Верховную Раду Украины, которая началась 24 мая, зафиксировано 75 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции Украины, передает УНН.

"За 20 дней кампании нами зарегистрировано 75 заявлений и сообщений о преступлениях и событиях, связанных с избирательным процессом. В подавляющем большинстве эти сообщения касались возможных фактов подкупа избирателей (30) и незаконной агитации (25)", - отметил руководитель Нацполиции Сергей Князев.



Он уточнил, что наибольшее количество обращений поступило в полицию Луганской (20), Днепропетровской (10) и Одесской (7) областей, а также в полицию города Киева - 15 сообщений.



По этим заявлениям начато два уголовных производства по фактам подкупа избирателей в Луганской области. Кроме этого, полицейские составили два административных протокола по фактам изготовления или распространения печатных материалов предвыборной агитации с нарушением законодательства.



"По всем фактам и уведомлением, связанные с избирательным процессом, требую проводить беспристрастные и детальные проверки, а также обеспечить четкий контроль за рассмотрением данных материалов и принятием процессуальных решений", - добавил Князев.



Напомним, по данным МВД, по состоянию на 11 июня, в общем, полиция розслидувла 19 производств о нарушении избирательного законодательства.